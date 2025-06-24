وزير دفاع الاحتلال: نلتزم بالهدنة مادام الطرف الآخر ملتزما بها

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ملتزمة بالهٌدنة ما دام الطرف الآخر ملتزما بها، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ومرت الهُدنة الإسرائيلية الإيرانية بتوتر في صباح اليوم الأحد بالرغم من إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التزام الطرفين بالهُدنة من أجل إحلال السلام في المنطقة ومنع انزلاقها في حرب كبرى بسبب الخرق الإسرائيلي لها.

وانتقد ترامب إسرائيل، وتواصل مع نتنياهو باتصال هاتفي خلال خرق الهٌدنة للتأكيد على التزام الطرف الإسرائيلي بالهُدنة، وأعقبه تحذير آخر من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لإسرائيل، مطالبهم باحترام ما توصلت له الولايات المتحدة من اتفاق لتحقيق السلام والاستقرار.