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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير دفاع الاحتلال: اغتيال قائد "فيلق فلسطين" في الحرس الثوري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت قائد "فيلق فلسطين" التابع لـالحرس الثوري الإيراني، وذلك خلال غارة جوية استهدفت مدينة قُم الإيرانية.

استهداف وحدة مُسيّرات إيرانية ومقتل قائدها

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارة إضافية أسفرت عن اغتيال قائد وحدة الطائرات المُسيّرة الثانية في الحرس الثوري الإيراني، ضمن سلسلة عمليات جوية ضد أهداف داخل إيران.

إعلام إيراني: قتيلان و4 مصابين في القصف على قُم

من جانبه، أفاد الإعلام الإيراني بسقوط قتيلين وإصابة أربعة آخرين في القصف الذي استهدف منزلًا بمدينة قُم، دون الإفصاح عن هويات الضحايا أو مدى ارتباطهم بالحرس الثوري.

سلاح الجو الإسرائيلي يوسّع عملياته في العمق الإيراني

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق بدء سلسلة من الغارات الجوية على مواقع في وسط إيران، قائلًا إنها تضم منشآت لتطوير الصواريخ، في تصعيد جديد يُنذر باتساع رقعة المواجهة بين الجانبين.

قناة القاهرة الإخبارية وزير الدفاع الإسرائيلي فيلق فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي

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