سقط في الطريق .. صد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت ان الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، لكنه سقط بالطريق قبل وصوله الحدود.



وأمس، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة قال إنها أطلقت من اليمن، مدعيا أنها “لم تخترق الأجواء الإسرائيلية ولم يتم تفعيل إنذارات”.



ومن جانبها ، أكدت ميليشيا الحوثي اليمنية استمرار عملياتها العسكرية ضد جيش الإحتلال حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.



وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

كما سُمع دوي انفجار قوي في مدينة القدس المحتلة، ربما بسبب نيران اعتراضية إسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ولم تعلن ميليشيا الحوثي المتمركزة في اليمن والمدعومين من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم فورًا.