باحث يمنى: الحوثيون سيهاجمون إسرائيل بعد ضرب إيران

قال عبد الستار الشميري، الكاتب والباحث السياسي اليمني، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، التي نُفذت فجر الجمعة، قد تدفع المنطقة إلى سلسلة من السيناريوهات المعقدة.

وأشار عبد الستار الشميري، الكاتب والباحث السياسي اليمني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن تطورات خطيرة قد تشهدها المنطقة في الفترة المقبلة، خاصة في البحر الأحمر.



تطورات في البحر الأحمر

أوضح الشميري أن ممر البحر الأحمر من المتوقع أن يشهد مزيدًا من الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن، بالإضافة إلى احتمالية توجيه صواريخ نحو إسرائيل، في إطار التصعيد الإقليمي المحتمل.

ونوه الشميري بأن امتلاك الحوثيين للطائرات المسيّرة؛ يمنحهم القدرة على خلق حالة من الفوضى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تضع أولوياتها في المنطقة في النفط وأمن إسرائيل فقط، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.