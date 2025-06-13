رئيس المحطات النووية السابق: وصول أي خطر إشعاعات من إيران لمصر غير محتمل إطلاقا

نشر الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية السابق رسالة طمأنة للمصريين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول تأثر مصر بأي خطر إشعاعي نتيجة احتمالية تسرب إشعاعي بالمنشآت النووية في إيران.

واوضح الوكيل أن إيران تبعد عن مصر مسافة تُقدّر بأكثر من ٢٢٠٠ كيلومتر، وهي مسافة شاسعة تجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تصل أي إشعاعات نووية إلى مصر نتيجة لأي حادث نووي قد يحدث في المنشآت النووية الإيرانية.



وتابع الوكيل أن انتشار الإشعاع يتوقف على عدة عوامل، منها نوع الحادث، وكمية المواد المشعة المنطلقة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكل هذه العوامل تجعل تأثر مصر مستبعدًا تمامًا في مثل هذه الحالات .

وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قد أصدرت بيان رسمي حول الوضع الاشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية.



واكدت الهيئة على ان الوضع الاشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث اي تسرب حتى الان.



كما اكدت الهيئة انها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الاشعاعي من خلال شبكة الرصد الاشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.