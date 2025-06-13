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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تستدعي سفيرة سويسرا احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على أرضها

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية
مريم هاني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفيرة سويسرا، اليوم الجمعة، بصفتها رئيسة مكتب رعاية المصالح الأمريكية؛ احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على إيران ودعم أمريكا له.

ووفقًا لوكالة "مهر" للأنباء، التقت السفيرة، نادين لوزانو، بمعاون وزير الخارجية ومدير عام شؤون الأمريكيتين، عيسى كاملي، حيث أعرب الجانب الإيراني بأشد عبارات الإدانة والاستنكار لهذا "العدوان الإسرائيلي الغاشم"، إضافة إلى توجيه احتجاج رسمي على الدعم الأميركي لهذا الهجوم.

وأكد كاملي، أن “الجريمة الفاضحة” التي ارتكبها الكيان الصهيوني، تُعد خرقًا صارخًا لكافة المعايير والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى الدعم الأميركي الشامل والمستمر لهذا الكيان.

وحمل في هذا السياق الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة والواسعة النطاق التي قد تنجم عن ما وصفه بـ"مغامرات الكيان الصهيوني" في المنطقة.

ويأتي هذا الاستدعاء؛ بعد الانتهاك الذي ارتكبه الكيان الصهيوني لسيادة إيران ووحدة أراضيها، من خلال شن هجوم وصف بـ"الوحشي" استهدف عدة مواقع داخل البلاد، من بينها منشآت نطنز النووية، وعدد من مواقع العسكرة والمدنية مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من كبار قادة القوات المسلحة، والعلماء، إلى جانب مدنيين.

الخارجية الإيرانية سفيرة سويسرا رئيسة مكتب رعاية المصالح الأميركية العدوان الإسرائيلي إيران

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