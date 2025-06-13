تصاعد أعمدة دخان كثيفة من مطار تبريز في إيران

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية أعمدة دخان كثيفة تتصاعد قرب مطار تبريز في إيران، فيما يبدو أنه غارة إسرائيلية جديدة على المدينة الواقعة شمال غرب البلاد.

مطار تبريز الإيراني

وقالت وكالات أنباء إيرانية رسمية إن دولة الاحتلال قصفت مطار تبريز الإيراني في وقت سابق.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية إن ثمانية أشخاص قُتلوا وأصيب 12 آخرون بعد الهجوم، وفقًا لوكالة أنباء فارس.

مطار تبريز الإيراني

يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين في هجوم كبير على إيران.

الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

وبعد ما بدا أنه موجة أولى من الغارات خلال الليل، واصلت إسرائيل استهداف المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كرمانشاه وهمدان وقصر شيرين وكنغاور، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للدولة.

أفادت إحصاءات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة بمقتل وإصابة العشرات في الغارات التي استهدفت العاصمة طهران أيضًا ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن عدد القتلى.

المنشآت العسكرية الإيرانية

وفجر اليوم الجمعة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنشآت العسكرية الإيرانية واغتال عدد من القادة العسكريين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز وبرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بينما قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن مسؤولين عسكريين وعلماء كبار آخرين قُتلوا أيضًا.

يدفع الهجوم المنطقة إلى مرحلة جديدة وغير مؤكدة كما يمثل مقتل كبار المسؤولين الإيرانيين ضربة قوية للنظام الديني الحاكم في طهران وتصعيدًا فوريًا للصراع مع إسرائيل.