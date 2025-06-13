أمريكا تنقل معدات عسكرية إلى البحر المتوسط بعد الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

أفاد مسؤولان أمريكيان اليوم الجمعة بأنه يجري نقل المعدات العسكرية الأمريكية ردًا على الضربات الإسرائيلية على إيران وهجوم انتقامي محتمل من طهران.

وجّهت البحرية الأمريكية المدمرة يو إس إس توماس هودنر للبدء بالإبحار باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، ووجّهت مدمرة ثانية للبدء في التحرك، لتكون متاحة في حال طلب البيت الأبيض ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

صرح أحد المسؤولين بأن ترامب يجتمع مع كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لتقديم تفاصيل لم تُعلن بعد.

وفجر اليوم الجمعة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنشآت العسكرية الإيرانية واغتال عدد من القادة العسكريين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز وبرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بينما قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن مسؤولين عسكريين وعلماء كبار آخرين قُتلوا أيضًا.

يدفع الهجوم المنطقة إلى مرحلة جديدة وغير مؤكدة كما يمثل مقتل كبار المسؤولين الإيرانيين ضربة قوية للنظام الديني الحاكم في طهران وتصعيدًا فوريًا للصراع مع إسرائيل.