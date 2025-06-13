إيران تقيد الإنترنت بعد الهجمات الإسرائيلية

انخفض استخدام الإنترنت في إيران بشكل كبير اليوم الجمعة، بعد أن فرضت السلطات الإيرانية قيودًا على الوصول إلى الإنترنت في البلاد عقب الهجمات الإسرائيلية، وفقًا لمنظمة NetBlocks.org المعنية بحماية الوصول إلى الإنترنت.

الإنترنت في إيران

نشرت المنظمة هذه المعلومات في رسم بياني نُشر على منصة إكس يوم الجمعة، قائلةً إن بياناتها تُؤكّد "تقارير المستخدمين عن ضعف الخدمة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت تقارير إعلامية بأن تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” تم حظره مرة أخرى في إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وفجر اليوم الجمعة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنشآت العسكرية الإيرانية واغتال عددا من القادة العسكريين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز وبرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بينما قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن مسؤولين عسكريين وعلماء كبارا آخرين قُتلوا أيضًا.

يدفع الهجوم المنطقة إلى مرحلة جديدة وغير مؤكدة، كما يمثل مقتل كبار المسؤولين الإيرانيين ضربة قوية للنظام الديني الحاكم في طهران وتصعيدًا فوريًا للصراع مع إسرائيل.