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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
مريم هاني

أدان حزب الله اللبناني بشدة الهجمات الإسرائيلية على إيران في بيان أصدره، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل مدنيين، وعلماء، وقادة عسكريين إيرانيين.

وأكد الحزب في البيان أن العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن الإقليمي ويشكل تصعيدًا خطيرًا في مسار التفلت الصهيوني من كل الضوابط بغطاء ورعاية أمريكيتين كاملتين، مؤكدًا عدم التزامها بأي منطق أو قوانين ويرتكب حماقات تنذر بإشعال المنطقة برمتها، لخدمة أهدافه العدوانية وإنقاذ نفسه من أزماته الداخلية.

وأضاف البيان "كل الجهود التي بُذلت طوال الفترة الماضية لحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة نسفتها حكومة العدو وأجهضتها، معرضة الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة قد تؤدي تداعياتها إلى ما لا يحمد عقباه".

وأفاد الحزب أن بلدان المنطقة وشعوبها تعي أن العدوان سيزيد من هجومه العدواني إذا لم يواجه بالرفض والإدانة والوقوف إلى جانب إيران.

وقال في البيان: "لقد حرصت الجمهورية الإسلامية طيلة الفترة الماضية على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاستفزازات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتجاوبت مع كل المبادرات الدولية لنزع فتيل الأزمة، متمسكة بحقها الطبيعي في إنتاج الطاقة النووية السلمية".

وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي تخطى كل الخطوط الحمراء، ظنًّا منه أن ذلك سيغير المعادلات".

وأكد "حزب الله" أن "هذا العدوان لم يكن ليحدث لولا الموافقة والتنسيق والتغطية الأمريكية المباشرة، التي تسعى واشنطن للتنصل منها درءًا لأي تداعيات عليها".

وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع إيران، قيادة وشعبًا، "في وجه هذا الاعتداء الخطير".

وختم البيان بالقول: "يتوجه حزب الله بأحر التعازي إلى الإمام علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية، والحكومة الإيرانية، وقيادة الحرس الثوري، والشعب الإيراني، بكل الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان الغادر".

وصرح مصدر مسؤول في "حزب الله" لوكالة "رويترز" بأن الحزب لن يبادر بمهاجمة إسرائيل ردًا على الضربات على إيران.

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