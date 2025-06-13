تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران و3 دول عربية

أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الجمعة أن الخطوط الجوية التركية وشركات طيران محلية أخرى علقت رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن.

وأوضح وزير النقل التركي عبر حسابه بمنصة إكس، أن قرار تعليق الرحلات إلى هذه الدول يأتي بسبب المخاوف الأمنية.

وفجر اليوم الجمعة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنشآت العسكرية الإيرانية واغتال عدد من القادة العسكريين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز وبرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بينما قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن مسؤولين عسكريين وعلماء كبار آخرين قُتلوا أيضًا.

يدفع الهجوم المنطقة إلى مرحلة جديدة وغير مؤكدة كما يمثل مقتل كبار المسؤولين الإيرانيين ضربة قوية للنظام الديني الحاكم في طهران وتصعيدًا فوريًا للصراع مع إسرائيل.