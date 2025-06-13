إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن عقب الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية إلى أنه لم يُحدد موعد الاجتماع بعد في مجلس الأمن الدولي.

الضربة الإسرائيلة لإيران

وفجر اليوم الجمعة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنشآت العسكرية الإيرانية واغتال عدد من القادة العسكريين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز وبرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بينما قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن مسؤولين عسكريين وعلماء كبار آخرين قُتلوا أيضًا.

يدفع الهجوم المنطقة إلى مرحلة جديدة وغير مؤكدة كما يمثل مقتل كبار المسؤولين الإيرانيين ضربة قوية للنظام الديني الحاكم في طهران وتصعيدًا فوريًا للصراع مع إسرائيل.