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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية

أرشيفي
أرشيفي
مريم هاني

أعلنت وكالة الأنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، عبر منشور على منصة "X" عن مقتل 78 شخصا وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية على أحياء سكنية في طهران. بالإضافة إلى مقتل 20 شخصًا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية في الهجمات الإسرائيلية على إيران، حسب ما ورد عن وكالة "رويترز" التي نقلت عن مصدرين إقليميين.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة "استباقية" على إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت اسم عملية "الأسد الصاعد"، حيث استهدفت المنشآت النووية، والعلماء، وكبار القادة العسكريين الإيرانيين.

ترامب يهدد إيران للتوصل إلى اتفاق

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة حادة للقيادة الإيرانية، حيث كتب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" أنه أعطي إيران "فرصة تلو الأخرى" للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بخصوص برنامجها النووي، لكنه أشار إلى أنه رغم تحذيراته لطهران بأن البديل سيكون "أسوأ بكثير" من أي شيء شهدته من قبل، "إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز ذلك".

وأضاف: "لقد حدث بالفعل قدر هائل من الموت والدمار، لكن لا يزال هناك وقت لوضع حد لهذه المجـ زرة، خاصة مع الهجمات القادمة التي تم التخطيط لها لتكون أكثر وحشية". وتابع: "على إيران أن تُبرم اتفاقًا، قبل ألا يبقى شيء على الإطلاق".

وختم الرئيس ترامب رسالته، قائلًا: "على إيران إبرام اتفاق قبل عدم بقاء أي شيء وإنقاذ ما كانت تُعرف بالإمبراطورية الفارسية. لا مزيد من الموت، لا مزيد من الدمار. فقط قوموا بذلك قبل فوات الأوان. بارككم الله جميعًا".

وجاءت تصريحات ترامب التصعيدية بعد أن شنت إسرائيل هجمات جوية على الأراضي الإيرانية لتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية، حيث استهدفت مواقع نووية وعسكرية، أسفرت الهجمات عن مقتل علماء وقادة عسكريين من بينهم شخصيات رفيعة في الحرس الثوري.

الهجمات الإسرائيلية كبار القادة العسكريين الإيرانيين قائد الحرس الثوري قائد القوات الجوفضائية إيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسد الصاعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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