ترامب يهدد إيران: أبرموا الصفقة قبل أن لا يبقى شيء

في تصعيد جديد للخطاب الأمريكي تجاه طهران، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسالة حادة إلى القيادة الإيرانية، محذراً من أن "الأسوأ لم يأتِ بعد"، وداعياً إيران إلى التوصل إلى اتفاق قبل أن "يدمر كل شيء".

وفي منشور نشره على منصة "تروث سوشال"، قال ترامب:

"قلت لهم إن القادم سيكون أسوأ بكثير مما يعرفونه أو يتوقعونه، الولايات المتحدة تصنع أفضل وأكثر الأسلحة فتكاً في العالم، وبفارق كبير، وإسرائيل تمتلك الكثير منها، والمزيد قادم، وهم يعرفون كيف يستخدمونها."

وأضاف ترامب أن بعض "المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة، لكنهم لم يعرفوا ما كان ينتظرهم"، مشيراً إلى أنهم "جميعاً ماتوا الآن، وما هو قادم سيكون أكثر سوءاً".

وتابع قائلاً: "لقد حدث دمار وموت كبير بالفعل، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجازر... الهجمات القادمة مخططة وستكون أكثر وحشية."

وختم الرئيس الأمريكي رسالته بدعوة طهران إلى التفاوض سريعاً:

"على إيران أن تبرم اتفاقاً قبل أن لا يبقى شيء، وتنقذ ما كان يعرف يوماً بالإمبراطورية الفارسية. لا مزيد من الموت، لا مزيد من الدمار. فقط قوموا بذلك... قبل فوات الأوان. بارككم الله جميعاً!"

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصعيد عسكري خطير بين إسرائيل وإيران، بعد أن شنت تل أبيب فجر الجمعة أوسع هجوم جوي على الأراضي الإيرانية منذ عقود، استهدف أكثر من 100 موقع نووي وعسكري، وأسفر عن مقتل عدد من كبار القادة والعلماء، بينهم شخصيات رفيعة في الحرس الثوري.

وتشير تصريحات ترامب إلى دعم أمريكي واضح للهجوم الإسرائيلي، وتأكيد على وجود مرحلة تالية من الضربات ما لم تستجب طهران للدعوات الغربية للتهدئة أو التفاوض.