الكونغو الديمقراطية: العنف المسلح في إيتوري يهدد السكان وجهود مكافحة فيروس إيبولا

دق المنسق الإنساني بالإنابة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية آلان أكبادجي ناقوس الخطر نظرا لأعمال العنف المسلح الذي يشهده إقليم دجوجو الواقع في مقاطعة إيتوري مما يشكل تهديدا لكل من السكان المدنيين وجهود مكافحة فيروس إيبولا.

جاء ذلك عقب اندلاع اشتباكات جديدة منذ أمس الأول الأحد في منطقة "فاتاكي" الصحية حيث يؤدي انعدام الأمن إلى عرقلة العمليات الإنسانية والصحية وهو وضع يثير قلقا بالغا في مقاطعة تتركز فيها نحو 70% من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا.

وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم ـ في نشرته الإفريقية ـ أن الوضع الأمني بات ​​يعيق عمليات الإغاثة في هذا الجزء من إيتوري. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد اضطرت بعثة لتقييم الوضع الإنساني - كانت تجري أعمالها في المنطقة - إلى التوقف بسبب انعدام الأمن، كما تسببت قيود التنقل المفروضة على العاملين في المجال الإنساني منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي في زيادة صعوبة الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا.

ويضم موقع "بلين سافو"، الواقع بالقرب من فاتاكي، وحده أكثر من 76 ألف نازح. وبالقرب من هذا الموقع، أسفرت اشتباكات وقعت في 8 نوفمبر بين جماعات مسلحة عن إصابة خمسة مدنيين على الأقل، كما تم الإبلاغ عن عمليات إطلاق نار في بلدة فاتاكي، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا عن ذلك الموقع.

ويرى آلان أكبادجي المنسق الإنساني بالإنابة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنه من الضروري والعاجل أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وأن تعمل على حماية المدنيين، وضمان سلامة وحرية تنقل الكوادر الإنسانية والصحية؛ لا سيما وأن الأمر يتعلق أيضا بالوضع الصحي.

وتسجل مقاطعة إيتوري، التي تأوي أكثر من مليون نازح، نحو 70% من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لذا، يعد الوصول السريع وغير المعاق لفرق الاستجابة أمرا جوهريا لحماية السكان وإنقاذ الأرواح.