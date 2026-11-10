سفير ألمانيا بالقاهرة: 1.3 مليار يورو حجم التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، تنامي الاهتمام الألماني بالاستثمار والعمل في مصر، سواء من جانب الشركات الألمانية الخاصة أو المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن حجم التعاون بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويشمل قرابة 80 مشروعاً قائماً بالفعل، إلى جانب مشروعات أخرى يجري الإعداد لتنفيذها.

التعاون الإقتصادي بين مصر وألمانيا

وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، إن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات الألمانية العاملة في مصر، فضلاً عن شركات جديدة تسعى إلى دخول السوق المصرية، وهو ما يظهر من خلال الاستفسارات المتزايدة بشأن بيئة الاستثمار في مصر، سواء لدى الغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة أو السفارة الألمانية.

وأضاف أن اهتمام مجتمع الأعمال الألماني بالاستثمار في مصر ظهر بوضوح خلال مشاركته في مؤتمر السفراء بالعاصمة برلين، حيث تلقى العديد من الأسئلة من رجال الأعمال بشأن شروط الاستثمار والفرص المتاحة في السوق المصرية.

وأوضح السفير الألماني أن عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يتجاوز 1600 شركة، فيما تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يتعلق بالسياحة، أشار شولتس إلى ارتفاع أعداد السياح الألمان الوافدين إلى مصر، ليصل عددهم إلى نحو 1.7 مليون سائح خلال عام 2025.

واستعرض السفير الألماني أحد نماذج التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحاً أن الجانب الألماني يساهم في تمويل مشروع لربط مزارع الرياح في منطقة خليج السويس بشبكة الكهرباء، كما أشار إلى نجاح البلدين في تنفيذ مبادلة ديون بقيمة 250 مليون يورو.



وفيما يتعلق بتعاون البلدين في مجال العمالة الماهرة، أكد شولتس اهتمام الجانبين المصري والألماني بتنمية الكوادر المهنية المصرية وتسهيل انتقالها للعمل في ألمانيا، لافتاً إلى النجاح الذي حققه منتدى تنقل العمالة الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 1600 شخص من المهتمين بفرص العمل والتنقل إلى ألمانيا.

وعلى صعيد التعاون التعليمي والثقافي، لفت السفير الألماني إلى الحضور الواسع للمؤسسات التعليمية والثقافية الألمانية في مصر، وفي مقدمتها معهد جوته بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، والمعهد الألماني للآثار الذي يعمل في مصر منذ سنوات طويلة، فضلاً عن المدارس الألمانية التي تقدم مناهج تعليمية ألمانية وتدريس اللغة الألمانية.