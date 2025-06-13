إصابة مستشار بارز لـ خامنئي في الهجوم الإسرائيلي على إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بإصابة علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، خلال الهجوم الجوي الإسرائيلي الواسع الذي استهدف عشرات المواقع داخل إيران فجراً.

وقالت القناة الأولى في التلفزيون الإيراني الرسمي إن "علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى، أصيب في الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على الأراضي الإيرانية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته أو حالته الصحية.

ويعد شمخاني من أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في النظام الإيراني، إذ شغل سابقاً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكان له دور محوري في رسم السياسات الدفاعية والعلاقات الإقليمية، خاصةً مع الحلفاء مثل حزب الله وسوريا.

وتأتي إصابته في وقت تشهد فيه إيران تصعيداً غير مسبوق بعد أن شنت إسرائيل أكبر عملية جوية ضدها منذ عقود، استهدفت خلالها أكثر من 100 موقع، بما في ذلك منشآت نووية ومقار للحرس الثوري الإيراني.

ويتوقع أن تفاقم إصابة شمخاني التوتر الداخلي في إيران، وتسرع من خطوات الرد المحتمل الذي توعد به مسؤولون إيرانيون رداً على ما وصفوه بـ"العدوان السافر".

وتشير التقارير الأولية إلى أن عدة شخصيات رفيعة أصيبت أو قتلت في الهجوم، مما يرفع منسوب القلق داخل دوائر القرار في طهران ويعزز احتمالات الرد العسكري أو التصعيد الإقليمي في الأيام المقبلة.