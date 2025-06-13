قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 4 لاعبين للتحقيق| الزمالك يستقر على رحيل 6 نجوم أساسيين.. من هم؟
إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
كريستيانو رونالدو سفيراً عالمياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وكالة فارس: إيران لم تنفذ أي هجوم بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل
امنعوا الإيكو في أذان صلاة الجمعة| طلب عاجل من المخرج عمرو عابدين لوزير الأوقاف
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في إيران
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة مستشار بارز لـ خامنئي في الهجوم الإسرائيلي على إيران

خامنئي
خامنئي
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بإصابة علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، خلال الهجوم الجوي الإسرائيلي الواسع الذي استهدف عشرات المواقع داخل إيران فجراً.

وقالت القناة الأولى في التلفزيون الإيراني الرسمي إن "علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى، أصيب في الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على الأراضي الإيرانية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته أو حالته الصحية.

ويعد شمخاني من أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في النظام الإيراني، إذ شغل سابقاً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكان له دور محوري في رسم السياسات الدفاعية والعلاقات الإقليمية، خاصةً مع الحلفاء مثل حزب الله وسوريا.

وتأتي إصابته في وقت تشهد فيه إيران تصعيداً غير مسبوق بعد أن شنت إسرائيل أكبر عملية جوية ضدها منذ عقود، استهدفت خلالها أكثر من 100 موقع، بما في ذلك منشآت نووية ومقار للحرس الثوري الإيراني.

ويتوقع أن تفاقم إصابة شمخاني التوتر الداخلي في إيران، وتسرع من خطوات الرد المحتمل الذي توعد به مسؤولون إيرانيون رداً على ما وصفوه بـ"العدوان السافر".

وتشير التقارير الأولية إلى أن عدة شخصيات رفيعة أصيبت أو قتلت في الهجوم، مما يرفع منسوب القلق داخل دوائر القرار في طهران ويعزز احتمالات الرد العسكري أو التصعيد الإقليمي في الأيام المقبلة.

خامنئي إسرائيل إيران شمخاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

ملك زاهر

التحاليل الأخيرة | تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

ترشيحاتنا

الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

محللون: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تصعيد سافر يهدد الأمن بالشرق الأوسط

ارشيفي

إيران : استشهاد نجلة اللواء محمد باقري رئيس الأركان

بقايا الصاروخ

سقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف درعا بسوريا

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد