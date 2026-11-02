الخارجية السوداني: مصر والسودان يتكاتفان لمواجهة التهديدات.. وأمن البلدين واحد

أكد محيي الدين سالم، وزير الخارجية السوداني، أن الشعب السوداني يتعرض لهجوم يستهدف مقدراته ومؤسساته، مشددًا على أهمية تكاتف مصر والسودان في مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، خلال المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية والري في مصر والسودان، عقب اجتماع الآلية التشاورية «2+2»، أن مصر والسودان يتحملان مسؤولية مشتركة في الدفاع عن المنطقة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها.

المسيرات تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ

وأشار إلى أن الشعب السوداني يتعرض لهجمات باستخدام طائرات مسيرة، قال إنها تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن والقطاعات المختلفة، مؤكدًا أن السودان يواجه هذه التحديات في ظل ظروف صعبة.

ولفت إلى أن الشعب السوداني يكون أقوى بوجود مصر إلى جانبه، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها سندًا وداعمًا للسودان في مواجهة التهديدات.

مياه مصر سيحميها أهل السودان

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن البلدين سيمضيان معًا في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن مصر تحتضن الأشقاء السودانيين الذين لجأوا إليها، وتقدم لهم الدعم والمساندة.

وقال إن «مياه مصر سيحميها أهل السودان قبل أن يحميها شعب مصر»، في تأكيد على عمق الروابط بين الشعبين وارتباط أمنهما المائي والمصالح المشتركة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أمن السودان تحميه مصر، إلى جانب الجيش السوداني الذي يحقق، انتصارات جديدة كل يوم، مشددًا على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.

كما أكد عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري في السودان، أن مصر تقف بجانب السودان وتسانده في مختلف الظروف، مشددًا على أن الأمن المائي المصري السوداني يمثل قضية واحدة لا تتجزأ، ويعكس عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح وزير الزراعة والري السوداني أن هناك العديد من مشروعات المياه التي نفذت خلال السنوات الماضية، إلى جانب مشروعات مهمة يجري العمل عليها لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في السودان.

وأوضح أنه تم اليوم التوقيع على أكثر من مذكرة تفاهم، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ملفات المياه والري.

مشروعات لحصاد مياه الأمطار ودعم إعادة الإعمار في السودان

وأشار إلى أهمية مشروعات حصاد مياه الأمطار، باعتبارها أحد الملفات المهمة للتعاون بين الجانبين، موضحًا أنه تم الاتفاق على حصر الأضرار المباشرة وغير المباشرة، بما يساعد في تحديد الاحتياجات ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها.

وفي ختام تصريحاته، قدم وزير الزراعة والري السوداني التهنئة لمصر بمناسبة نجاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، مشيدًا بتنظيم هذا الحدث وأهميته في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن قضايا المياه.

كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك تعاون مكثف وتنسيق مستمر بين مصر والسودان في المجالات كافة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عقب اجتماع الآلية 2+2 التشاورية، أننا أكدنا على دعم مصر للسودان لحفظ أمنه ووحدته.

وأوضح وزير الخارجية، أننا أكدنا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية فيما يخص قضية المياه، وأكدنا ضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشات

المتمردة في السودان والتي تتم عبر إحدى دول الجوار.

وتابع وزير الخارجية، أن التحرك المشترك ضد أي سدود تقام بتصرفات أحادية

ودون التشاور مع دولتي المصب.



في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عقب اجتماع الآلية 2+2 التشاورية.