وكيل زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بإعداد النشء تستهدف بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب تعكس رؤية استراتيجية تستهدف الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء أجيال جديدة تمتلك الوعي والمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقال إن الاهتمام بإعداد النشء وتأهيلهم في سن مبكرة يمثل خطوة مهمة لصناعة جيل قادر على تحمل المسؤولية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة، والتعامل مع تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن مشروعات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، بل يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة هذه المشروعات وتحقيق أهدافها.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمتلك دورا مهما في إعداد الكوادر وتأهيل الشباب وفق أحدث أساليب التدريب والتطوير، والتوسع في برامجها لتشمل النشء يفتح آفاقا جديدة أمام اكتشاف المواهب والقدرات وتنمية مهارات التفكير والإبداع والقيادة والعمل الجماعي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة لا تكتفي بالاستثمار في الحاضر، وإنما تعمل على إعداد أجيال المستقبل، وتعزيز وعيها الوطني وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والمشاركة المجتمعية.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أهمية تكامل جهود المؤسسات التعليمية والتدريبية والثقافية والإعلامية لتوفير بيئة مناسبة لتنمية قدرات النشء، لافتا إلى أن الاستثمار في عقول الأطفال والشباب هو الاستثمار الأكثر تأثيرا في مستقبل الوطن، وأحد أهم مقومات بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.