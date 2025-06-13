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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة فارس: إيران لم تنفذ أي هجوم بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل

أرشيفي
أرشيفي
مريم هاني

أعلنت وكالة الأنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع على منصة التواصل الاجتماعي "X" أن إيران لم تنفذ أي هجوم بالطائرات المسيرة.

ونفي المصدر المطلع في تصريح لوكالة فارس ما تم تداوله حول شن طائرات مسيرة إيرانية هجومًا على الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذا الخبر غير صحيح. 

وأضاف أن "الانتقام الحقيقي سيتم في الوقت المناسب، وسيُعلن عنه فقط عبر القنوات الرسمية".

ويأتي هذا التصريح بعدما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفي ديفرين، في تصريحات متلفزة، أن إيران أطلقت الطائرات المُسيرة، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية" تعمل بالفعل على اعتراض التهديدات".

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي للصحفيين بأن الخطر لم ينتهِ بعد، إلا أن إسرائيل نجحت في اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة الإيرانية.

وكانت وكالة الأنباء قد أعلنت،في وقت سابق اليوم، عن مقتل 78 شخصا وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية على أحياء سكنية في طهران. بالإضافة إلى مقتل 20 شخصًا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية في الهجمات الإسرائيلية على إيران، حسب ما ورد عن وكالة "رويترز" التي نقلت عن مصدرين إقليميين.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة "استباقية" على إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت اسم عملية "الأسد الصاعد"، حيث استهدفت المنشئات النووية، والعلماء، وكبار القادة العسكريين الإيرانيين.

إيران الطائرات المسيرة طائرات مسيرة إيرانية الأراضي المحتلة الدفاع الجوي الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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