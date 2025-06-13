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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعيد هيكلة قواته على الحدود الشرقية.. الفرقة 96 في غور الأردن

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
أ ش أ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 96، المعروفة أيضًا باسم الفرقة الشرقية أو فرقة جلعاد، تستعد لتولي مسؤولية منطقة غور الأردن، بعد تقييم جديد للوضع الأمني في المنطقة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، اليوم الجمعة، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي - أن الفرقة، بقيادة العميد أورن سيمحا، كان من المقرر نشرها في الأول من أغسطس، لكنها ستبدأ عملها الآن بعد جهود لتعزيز الدفاعات على الحدود مع الأردن.

وستحل الفرقة 96 محل لواء غور الأردن الإقليمي، الذي سيصبح تابعًا لها، بالإضافة إلى لواء مشاة احتياطي تم استدعاؤه بشكل طارئ.

وستمتد مسؤولية الفرقة الجديدة من منطقة التقاء الحدود الإسرائيلية الأردنية السورية في الشمال وصولًا إلى مطار رامون في أقصى جنوب إسرائيل.

وتأتي الخطوة في إطار سعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الانتشار العسكري على الحدود الشرقية، وسط توترات أمنية متصاعدة في المنطقة.

الاحتلال اسرائيل غور الاردن

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