السوداني لأمريكا: إسرائيل انتهكت القانون الدولي بالاعتداء على إيران

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق ستيفن فاجن من أجل تسجيل اعتراض العراق على استخدام أجوائه وأراضيه في توجيه إسرائيل ضربات عسكرية إلى إيران.

وقال السوداني خلال اللقاء إنه يرفض العدوان الإسرائيلي على إيران، وما قامت به إسرائيل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وشنت إسرائيل مساء الخميس غارات جوية بواسطة 200 طائرة على 100 هدف إيراني مستهدفة محطات الرادار الإيرانية، وضرب أنظمة الدفاع الجوي الإيراني بشكل مفاجئ بالإضافة لضرب منشآة نظنز للأبحاث العلمية الإيرانية النووية. كما اغتالت العديد من كبار القيادات الإيرانية كان أبرزهم رئيس الاركان الإيراني محمد باقري واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني ومجموعة من علماء الطاقة النووية عقب معرفة إسرائيل باجتماع تلك القيادات داخل مبنى محصن في إيران.