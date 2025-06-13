تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة عن فلسطين في نيويورك بسبب الضربة الإسرائيلية ضد إيران

كانت تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي بدعوة من فرنسا والمملكة العربية السعودية بمقرها في نيويورك في الفترة ما بين 17 حتي 20 يونيو للإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية،وتنفيذ حل الدولتين.

ترامب يرفض الاعتراف الأحادي بفلسطين

لحل الصراع بالشرق الأوسط بينما كانت ترفض إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف الأحادي من دول العالم بالدولة الفلسطينية،وإنه لن يؤدي لتحقيق حل للأزمة الفلسطينية،ونتيجة للضربة الإسرائيلية على إيران سيؤجل المؤتمر لعقده في وقت لاحق حسب رويترز.

تأجيل المؤتمر لتعذر مغادرة القيادات العربية بسبب الحرب الإسرائيلية

ذلك لتعذر مغادرة العديد من قيادات الدول العربية المنطقة خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران بالتزامن مع إعلان إسرائيل استمرار العملية العسكرية ضد طهران لعدة أسابيع مما يؤدي لمفاقمة الصراع بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن الضربة الإسرائيلية على إيران بذلك الحجم تمثل إعلان حرب عليها،وطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لمناقشة العدوان الإسرائيلي؛بينما توعد الرئيس الإيراني بزشكيان بحق الرد المشروع على الهجوم الإسرائيلي.