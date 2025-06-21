الحوثيون يوجهون تهديدا صريحا لأمريكا بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران

أكد الحوثيون، أنهم سيستهدفون السفن الأمريكية في البحر الأحمر، إذا شاركت الولايات المتحدة في هجمات إسرائيل على إيران، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

مسؤولون أمريكيون: استعراض القوة سيكون ضروريا إذا قرر ترامب التدخل عسكريا في شأن إيران

أكدت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين، أن الاستعراض غير العادي للقوة سيكون ضروريا إذا قرر ترامب اللجوء للخيار العسكري بشأن إيران، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن استعراض القوة ضروري لضرب منشأة فوردو النووية ولحماية 40 ألف جندي قد تستهدفهم إيران أو حلفاؤها، متابعة أن مقربا من ترامب أكد له أنه لا يمكن الوثوق بالاستخبارات الإسرائيلية.