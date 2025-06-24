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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجربة بني سويف في الإدارة المحلية تدخل دائرة اهتمام اليمن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،  بمكتبه  اليوم ، وفدًا رسميًا من جمهورية اليمن الشقيقة، ووفدًا من وزارة التنمية المحلية، وعددًا من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك في إطار برنامج تبادل الخبرات التنموية في الإدارة المحلية، والذي يتم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

 

حضر اللقاء السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والذي أكد بدوره أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر واليمن، وأهمية تبادل التجارب الناجحة في دعم الحكم المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، كما حضر الاستقبال كل من :  من الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة،

 

ضم  الوفد كل من  عوض صالح نائب الوزير ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية بالجمهوية اليمنية ، الدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للبرنامج  ورئيس مجموعة الإدارة المحلية للمنظمة العربية للتنيمة الإدارية بجامعة الدول العربية ، الأستاذ باسم محمد السقير  المنسق الوطني للمشروع وممثل مكتب " undb" بالجمهورية اليمنية، الدكتورة  شريفة ماهر مدير المكون التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، الأستاذ أحمد عادل السكرتير التنفيذي  للبرنامج  بالمنطمة العربية  للتنيمة الإدارية

 

وقد رحب المحافظ بالوفد اليمني والمصري على أرض بني سويف، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل تتويجًا لمسار طويل من الجهد والعمل، جعل من بني سويف نموذجًا رياديًا في تطبيق الإدارة الاستراتيجية المحلية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، جاء بدعم من القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أتاح الفرصة لتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي كان هو ونائبه من أوائل خريجيها.

 

كما استعرض المحافظ أبرز محاور استراتيجية بني سويف للتنمية الاقتصادية المحلية، التي تعد أول استراتيجية متكاملة على مستوى الجمهورية، وتركز على ستة قطاعات رئيسية: الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات.

 

 فيما أعرب الوفد عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه وتعرفوا عليه من مستوى متقدم في التخطيط والتنفيذ بمحافظة بني سويف، مشيدًين بشخصية المحافظ الشابة المتطلعة، وحرصه على تحقيق التكامل بين الدولة والمجتمع المحلي.

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