حملات رقابية مفاجئة على الأسواق في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، والتي أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية المخالفة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الطب الوقائي، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور عبد الله الدكش، مدير الطب الوقائي بالفشن، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركز الفشن.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط 10 آلاف قطعة من منتج شراب سكري (لوليتا) بإجمالي وزن يقارب 390 لتراً، حيث تم العثور على 14 كرتونة تحتوي على ألف قطعة منتهية الصلاحية بوزن حوالي 30 لتراً، مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966، وقد تم نقل المضبوطات إلى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 150 كرتونة أخرى تحتوي على 9 آلاف قطعة مدوّن عليها تاريخ إنتاج لم يأتِ بعد، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 281 لسنة 1994، حيث تم التحفظ على الكمية وسحب عينة منها للتحليل المعملي.

وكشف التقرير عن تحرير 6 محاضر جنحة صحية، منها 3 محاضر بالمخالفة للقرار 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، و3 محاضر أخرى بالمخالفة للقرار 97 لسنة 1967 لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.

ورصدت الحملة أيضاً منشأتين مخالفتين، إحداهما مخزن يدار بدون ترخيص ويمثل خطورة داهمة على الصحة العامة لوجود مواسير صرف صحي مكشوفة بداخله، والأخرى منشأة غذائية تعمل دون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019.

كما قامت الفرق المشاركة بإعدام 10 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك لتغير خواصها، وسحب عينتين من منتجات لحوم محلية، وتم إرسالها إلى المعمل المشترك لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار تلك الحملات وعدم قصرها على المدن، بل امتدادها إلى القرى والعزب، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، ومشيداً بالجهود المبذولة من الفرق الميدانية، والدور الرقابي الفعّال لمفتشي الصحة ومراقبي الأغذية في رصد المخالفات والتصدي لأي تهديد يطال صحة المواطن

وشارك في تنفيذ الحملة:الدكتورة أمنية أحمد حسن، الدكتور ماجد سالمان، الدكتور عبد الله الدكش، خالد خليفة، سعيد عبد ربه، مهدي إسماعيل، محمد محمود، حمدي عاشور، ومحمد عبد القادر، من فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركز الفشن.