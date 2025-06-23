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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيع محال تجارية بمزاد علني في مدينة بني سويف الجديدة

خلال المزاد
خلال المزاد

أعلن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بيع 14 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، وذلك من خلال جلسة المزاد العلني التي أُقيمت برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثل مجلس الدولة، وممثل وزارة المالية، وممثلي قطاعي الشئون المالية والشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.


وقال رئيس الجهاز، شملت المحال أنشطة تجارية متنوعة هي: مواد غذائية، سوبر ماركت، مطاعم، مخازن، كافتيريات، عطور وأعلاف، أدوات منزلية ومفروشات، وذلك بمناطق متعددة داخل المدينة، منها: الحي الثاني، الحي الرابع، الحي الخامس، منطقة ابني بيتك (1)، ومنطقة الإسكان الاجتماعي (77 فدانًا).


وفي سياق متصل، شن جهاز مدينة بني سويف الجديدة حملة لإزالة المخالفات البنائية وغلق وتشميع لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص بالمدينة، شملت تنفيذ إزالة فورية لقطعة الأرض رقم (٤٥) بقطعة "ب" بمنطقة ابنى بيتك (٢)، وتنفيذ عدد (٣) قرارات غلق و تشميع لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص بقطعة الأرض رقم (١٣٩) بمنطقة مركز المدينة، وتنفيذ قرار غلق لمحل يعمل بدون ترخيص رقم (١) بالعمارة رقم (ج ١٠) بالحي السكنى الثاني بالمدينة. 

المزاد العلني الشئون المالية ممثل وزارة المالية

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