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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 14 طن سردين فاسد بمخزن في الواسطى.. بني سويف تتحرك لحماية صحة المواطنين

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي الواسطى وإهناسيا، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جهود المحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش  بقيادة د.محمد قريبة وكيل المديرية  والمشرف على الطب الوقائي ،و الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركزي الواسطى وإهناسيا.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط 14 طناً من السردين المملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بقرية تابعة لمركز الواسطى، حيث كانت الكميات معدة للبيع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما كشف التقرير عن ضبط مصنع لإنتاج الحلويات يعمل بدون ترخيص بإحدى قرى مركز إهناسيا، حيث قامت الفرق الصحية بإعدام 50 كيلو جراماً من الحلويات لتغير خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى إعدام 35 لتراً من الزيت لانبعاث رائحة كريهة ووجود شوائب به.

كما تم إعدام 40 كيلو جراماً من المواد الغذائية المتنوعة لتغير خواصها وافتقادها لمعايير الصلاحية، مما يعرض المستهلكين لخطر التسمم الغذائي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضراً متنوعاً، منها 9 محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وفقاً للقرار 96 لسنة 1967، و25 محضراً لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية وفقاً للقرار 97 لسنة 1967.

ورصدت الحملة أيضاً 3 منشآت تمثل خطورة داهمة على الصحة العامة، ومنشأتين تعملان دون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار تلك الحملات في جميع المراكز والقرى والعزب، وعدم قصرها على المدن، لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الفرق المشاركة، ومؤكداً على ضرورة التكامل بين الأجهزة الرقابية المختلفة لتحقيق أعلى درجات الحماية الصحية للمواطن.

وشارك في تنفيذ الحملة:الدكتورة أمنية حسن، الدكتور ماجد سالمان، الأستاذ خالد خليفة، الأستاذ سعيد عبد ربه، الأستاذ مهدي إسماعيل، الأستاذ جمعة عبد المنعم، الأستاذ محمد علي، الأستاذ علي حسين، الأستاذ حسن محمد، الأستاذ رمضان رمضان، والأستاذ أحمد محمد من فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركزي الواسطى وإهناسيا.

بني سويف الفشن اهناسيا

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