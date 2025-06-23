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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| تدشين مبادرة سكن كريم.. ومصرع شخص على يد أشقائه

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

محافظ بني سويف يشارك في تدشين مبادرة "سكن كريم".. ويؤكد: جارى تنفيذ 1616 مشروعا ضمن حياة كريمة بتكلفة 12 مليار جنيه
شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في فعاليات تدشين مبادرة "السكن الكريم من أجل حياة كريمة" التي نظمتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة. 

وشهدت فعالية تدشين مبادرة "السكن الكريم من أجل حياة كريمة" حضورًا رفيع المستوى، إلى جانب  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ممثلًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، وحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

كيدهن عظيم.. ادعت علي زوجها اغتصاب ابنة أخيه ببني سويف فتخلص أشقائه منه
كشفت أجهزة الأمن بمحافظة بنى سويف، ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها فلاح فى العقد الخامس من عمره، على يد شقيقيه، بعد استدراجه إلى منطقة نائية إثر اتهام كاذب بهتك عرض ابنته، دبرته زوجته بدافع الانتقام .

  وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه يدعى «ر. س. م.»، 45 عامًا، فلاح ومقيم بقرية تلت بمركز الفشن، وقد أقدم شقيقاه “ع.” 37 عامًا و"م." 32 عامًا على قتله باستخدام فأس وعصا (شومة)، بعد اتهامه من قبل زوجته «ز.» زورًا بأنه اعتدى على نجلتهما جنسيًا.

وأظهرت التحريات التى قادها اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائى، أن الزوجة ادعت كذبًا بأن زوجها هتك عرض ابنتهما داخل مسكنهم، ما دفع شقيقيه إلى استدراجه من منزله إلى منطقة نائية بقرية واحد التابعة لمركز سمسطا، بحجة معاتبته، وخلال النقاش، تطور الأمر إلى مشاجرة، انهالا فيها عليه ضربًا حتى سقط قتيلاً.

بني سويف الفشن تلت

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