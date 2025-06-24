زيارة أعضاء هيئة "Coptic Orphans " لإيبارشية بني سويف

استقبل نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف مجموعة من أعضاء هيئة Coptic Orphans بمقر المطرانية.

تأتي زيارة أعضاء هيئة Coptic Orphans للإيبارشية في إطار تقديم بعض الدورات والأنشطة التدريبية لأطفال وشباب الكنيسة وذلك ضمن أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بمصر .

وكان نيافة الأنبا سيداروس، أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج، صلي القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديسة أجنس بمنطقة الزهور المرج بالشرقية.

وألقى نيافته عظة روحية حول “حياتنا الروحية”، ثم قام برسامة ٢٩ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، وسط حضور آباء الكنيسة وفرحة شعبها.