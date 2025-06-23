محافظ بني سويف: تدريب 550 موظفًا من 13 مديرية ضمن خطة التطوير المؤسسي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في البرنامح التدريبي الذي يتم عقده تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والوزارة، والذي بدأ منذ 17 مايو الماضي،ضمن خطة التطوير المؤسسي داخل كافة قطاعات الدولة وتنمية ورفع المهارات والقدرات الرقمية للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل الإداري والفني.

وتابع المحافظ جانباً من فعاليات البرنامج، الذي يعقد بنادي الإدارة المحلية، يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 550 متدربا من 13 مديرية خدمية، وإدارات بديوان عام المحافظة، حيث تم تقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات: الأولى (الصحة، التعليم، التضامن، الأوقاف، الشباب والرياضة)، فيما تشمل المجموعة الثانية (الإسكان، العمل، الطرق والنقل، التنظيم والإدارة، وبعض إدارات الديوان العام)، في حين تضم الثالثة(الزراعة، الطب البيطري، التموين).

حيث يتم التدريب على موضوعات تشمل: أساسيات إدارة المشروعات، التميز التشغيلي وسلوكيات العمل، البرنامج المتكامل لإدارة المشروعات الاحترافية، التخطيط الإستراتيجي الرقمي، أساسيات الذكاء الاصطناعي، الحوكمة الرقمية، الأمن السيبراني.

وجه المحافظ باستمرار متابعة توفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد البرنامج الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العاملين الرقمية بدواوين المحافظات والمديريات التابعة لها من الدرجات الوظيفية القيادية والتخصصية، في إطار رؤية 2030 واستراتيجية التحول الرقمي الشامل من خلال ترسيخ مفاهيم التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة.

رافق المحافظ خلال التفقد : السيد "بلال حبش " نائب المحافظ، الأستاذ علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، الأستاذ محمد طه منسق التدريب بالمكتب الفني بديوان عام المحافظة ، وممثلين عن الشركة المنفذة للبرنامج التدريبي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.