التضامن: تسليم 2021 جهاز تعويضي وسماعة طبية لغير القادرين ببني سويف

نجحت جمعية الأورمان فى تسليم (2021) جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف .



جاء ذلك فى اطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومحافظة بني سويف ومديرية التضامن الاجتماعى، في مجال مساعدة الأفراد الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى بني سويف وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



وأوضح أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين

و الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16021 جهازتعويضي و7686 سماعه طبية.