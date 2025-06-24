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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| تدريب 550 موظفًا من 13 مديرية ..وضبط 14 طن سردين فاسد

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

محافظ بني سويف: تدريب 550 موظفًا من 13 مديرية ضمن خطة التطوير المؤسسي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في البرنامح التدريبي الذي يتم عقده تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والوزارة، والذي بدأ منذ 17 مايو الماضي،ضمن خطة التطوير المؤسسي داخل كافة قطاعات الدولة وتنمية ورفع المهارات والقدرات الرقمية للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل الإداري والفني.

 وتابع المحافظ جانباً من فعاليات البرنامج، الذي يعقد بنادي الإدارة المحلية، يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 550  متدربا من 13 مديرية خدمية، وإدارات بديوان عام المحافظة، حيث تم تقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات: الأولى (الصحة، التعليم، التضامن، الأوقاف، الشباب والرياضة)، فيما تشمل المجموعة الثانية (الإسكان، العمل، الطرق والنقل، التنظيم والإدارة، وبعض إدارات  الديوان العام)، في حين تضم الثالثة(الزراعة، الطب البيطري، التموين).

ضبط 14 طن سردين فاسد بمخزن في الواسطى.. بني سويف تتحرك لحماية صحة المواطنين
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي الواسطى وإهناسيا، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جهود المحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش  بقيادة د.محمد قريبة وكيل المديرية  والمشرف على الطب الوقائي ،و الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركزي الواسطى وإهناسيا.

بيع محال تجارية بمزاد علني في مدينة بني سويف الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بيع 14 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، وذلك من خلال جلسة المزاد العلني التي أُقيمت برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثل مجلس الدولة، وممثل وزارة المالية، وممثلي قطاعي الشئون المالية والشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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