إحالة مقصرين للتحقيق..صحة بنى سويف تتابع الخدمات الطبية بمستشفى الصدر



قامت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف اليوم الثلاثاء بالمرور المفاجئ على مستشفى الصدر لتقييم الخدمات المقدمة.

و تم المرور على أقسام العنايات المركزة كبار وأطفال

ومراجعة سياسات دخول الحالات وتوفير المستلزمات والأدوية وتواجد الأطقم الطبية .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف.

ووجهت وكيل الوزارة بإعادة تدريب بعض من الفئات الطبية على التسجيل الطبى وسياسات مكافحة العدوى وتطبيق سياسات دخول وخروج الحالات من العناية المركزة



كما تم رصد سلبيات أثناء المرور واتخاذ الإجراءات التصحيحية أثناء المرور و تحويل المقصرين إلى الشئون القانونية.



ياتى ذلك من خلال المتابعة الميدانية على المنشآت الطبية

كما تم التوجيه بنزول لجنة من الطب العلاجى والمستشفيات والأشعة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى لمتابعة وتنفيذ ما جاء من توصيات وإجراءات تصحيحه.