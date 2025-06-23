إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ.. وإيران: أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ قال إنه أُطلق من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسط استمرار حالة التأهب في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت في عدد من المناطق الإسرائيلية تحذيرًا من هجمات صاروخية، بينما أشار بيان رسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه.

في المقابل، نفت إيران مسؤوليتها المباشرة عن العملية، حيث قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الصاروخ الذي استهدف إسرائيل "أُطلق من الأراضي اليمنية"، في إشارة إلى احتمال تورط جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومة من طهران في هذا الهجوم.

ضربات إسرائيلية متواصلة على العمق الإيراني

تزامنًا مع التطورات في سماء إسرائيل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض عدة مواقع داخل إيران لسلسلة جديدة من الهجمات الجوية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. وقالت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، إن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة التي حلقت فوق سماء العاصمة طهران.

كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بشكل مكثف في مدينة كرج غرب طهران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة. وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل كثّفت ضرباتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية حساسة داخل الأراضي الإيرانية.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مجمع بارشين العسكري الكبير جنوب شرق العاصمة، وهو الموقع الذي يُعتقد أنه كان في السابق مسرحًا لتجارب مرتبطة بتطوير تقنيات متعلقة ببرامج التسليح النووي التقليدي.

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا أكد فيه أن طائراته المقاتلة نفذت سلسلة ضربات مركزة على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع لتخزين الصواريخ ومنصات إطلاقها، بالإضافة إلى منشآت مرتبطة بالأقمار الصناعية والرادارات العسكرية.

وأوضح البيان أن نحو 20 طائرة مقاتلة شاركت في تنفيذ هذه الضربات، مشددًا على أن العمليات العسكرية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، في إطار ما وصفه الجيش بـ"حماية الأمن القومي الإسرائيلي ومنع التهديدات المستقبلية".