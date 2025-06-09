جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 3 موانئ يسيطر عليها الحوثي في اليمن

أصدر المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، تحذيرا اليوم الاثنين إلى المتواجدين في الموانئ التي تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن، بضرورة الإخلاء.

وحدد أدرعي الموانئ المقصودة وهي ​ميناء رأس عيسى​، ​ميناء الحديدة​، و​ميناء الصليف​"، زاعماً أنه "نظرًا لقيام النظام الحوثي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة اخلائها والابتعاد عنها وذلك حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أطلق الحوثي صاورخا على دولة الاحتلال مستهدفا مطار بن جوريون ما دعا السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق المجال الجوي.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب تدمير شتى مناطق القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 مواطنا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.