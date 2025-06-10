غارتان على ميناء الحديدة.. عدوان إسرائيلي جديد ضد اليمن



ذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على الحديدة غرب اليمن؛ حيث تم استهداف أرصفة ميناء الحديدة بغارتين.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بأن صاروخا أطلقته قوات الحوثي من اليمن باتجاه دولة الاحتلال سقط قبل الوصول إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة البث العبرية أن الصاروخ كان في طريقه لإسرائيل، لكنه سقط قبل الوصول، ما حال دون تفعيل صفارات الإنذار.

وفي نفس السياق كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الصاروخ لم يتم اعتراضه، وسقط في الأجواء السعودية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعد هذا أول صاروخ يطلق من اليمن باتجاه إسرائيل منذ الخميس الماضي.

وتسبب الإطلاق المستمر للصواريخ من اليمن على وسط إسرائيل بتعليق شركات طيران دولية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب لفترات متفاوتة.

وأكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهرا.

