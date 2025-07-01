شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر الأجنبية بعد تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الإضطرابات التي حدثت فى البحر الأحمر أدت إلى إرتفاع نوالين البضائع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن جميع الخامات التي تدخل إلى القطاع مستوردة 100%، ولا يتم زراعة التبغ في مصر، وبالتالي تزيد أسعار مستلزمات الإنتاج وتزيد التكلفة على الشركات.

وتابع: “تم فتح الشرائح، حيث أن الشريحة الدنيا كان الحد الأقصي لها 38 و88 قرشا، من أجل أن تقابل التطورات والإرتفاعات فى النوالين، وهناك زيادة أسعار السجائر الأجنبية بعد تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة”.