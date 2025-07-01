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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

السجائر
السجائر
ولاء عبد الكريم

ينشر " صدى البلد" قائمة الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجات  السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وجاءت الأسعار الرسمية للمنتجات كالتالي:

عبوة سجائر ميريت "Merit": 105 جنيهات

عبوة سجائر مارلبورو "Marlboro": 97 جنيهًا

عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted": 79 جنيهًا

عبوة سجائر "L&M": 76 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA": 76 جنيهًا

عبوة "TEREA Capsules": 80 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "HEETS": 69 جنيهًا


وأكدت الشركة أن الأسعار معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، داعية جميع التجار والموزعين إلى الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة.

السجائر التقليدية لفائف التبغ المُسخن صدى البلد

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