سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

ينشر " صدى البلد" قائمة الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وجاءت الأسعار الرسمية للمنتجات كالتالي:

عبوة سجائر ميريت "Merit": 105 جنيهات

عبوة سجائر مارلبورو "Marlboro": 97 جنيهًا

عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted": 79 جنيهًا

عبوة سجائر "L&M": 76 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA": 76 جنيهًا

عبوة "TEREA Capsules": 80 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "HEETS": 69 جنيهًا



وأكدت الشركة أن الأسعار معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، داعية جميع التجار والموزعين إلى الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة.