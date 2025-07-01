سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

ينشر " صدى البلد" قائمة الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وجاءت الأسعار الرسمية للمنتجات كالتالي:
عبوة سجائر ميريت "Merit": 105 جنيهات
عبوة سجائر مارلبورو "Marlboro": 97 جنيهًا
عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted": 79 جنيهًا
عبوة سجائر "L&M": 76 جنيهًا
عبوة التبغ المُسخن "TEREA": 76 جنيهًا
عبوة "TEREA Capsules": 80 جنيهًا
عبوة التبغ المُسخن "HEETS": 69 جنيهًا
وأكدت الشركة أن الأسعار معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، داعية جميع التجار والموزعين إلى الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة.