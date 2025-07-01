مصطفى بكري: الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن، مضيفا أن الحكومة الحالية تعمل بشكل عشوائي.



وأوضح النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حدث اليوم من رفض جماعي لـ"القانون" يعد سحب ثقه من الحكومة.

وتابع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين لـ"البرلمان" بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا إلإصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

