عقب حادث المنوفية.. مطالب بتعديل قانون المرور وعقوبات السرعات الزائدة

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة إنه عندما وقعت حادث الطريق الإقليمي المار بالمنوفية وراح ضحيته 19 فتاة كان هناك تحرك فوري من الداخلية، وخاصة عندما طلب المواطنين بالرادرات المتحركة.

الطريق الإقليمي

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار» أنه خلال الفترة من 26 يونيو وحتى أمس تم تسجيل نحو 8115 مخالفة وتم تحويلهم للنيابة العامة، مؤكدا على أن تلك المخالفات تم رصدها في المنطقة التي بها أعمال على الطريق الإقليمي فقط.

تعديل قانون المرور

وطالب بضرورة تعديل قانون المرور والعقوبات التي ينص عليها، موضحا أن هناك بعض الدول لديها طرق حديثة وفي الوقت ذاته لديهم قوانين رادعة وشديدة.

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