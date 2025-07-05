تامر أمين: «وبعدين معاك يا إقليمي.. وكمّ من الدماء ستسيل؟»

علق الإعلامي تامر أمين على حادث الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية، والذي راح ضحيته اليوم نحو 9 شهداء جدد، قائلا: «ما زالت هناك دماء تسيل على الأسفلت، النهاردة فوجئنا بحادثة جديدة ومروعة جديدة ودماء جديدة تسقط من المصريين على الأسفلت والطرق السريعة في مصر، وهذه المرة أيضا فى الإقليمي».

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديم برنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار»: «وبعدين معاك يا إقليمي، كم من الدماء ستسيل يا إقليمي حتى تنتهي».

تكرر تلك الحوادث

وأشار إلى أنه عندما تتكرر تلك الحوادث بهذا الشكل فإن هذا الطريق يحصد يوميا أرواح مواطنين، لافتا إلى أن أي طريق عبارة عن مسؤولية الطريق وصيانته ومراقبته، والجزء الآخر هو المواطن أو المستخدم لهذا الطريق.

https://www.youtube.com/live/tQ0qhIsdQdw?si=XQOZKTr4q-iFlSuz