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بسبب حوادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. نائب يطالب بلجنة تقصي حقائق حول «طريق الموت»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بسبب حوادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. نائب يطالب بلجنة تقصي حقائق حول «طريق الموت»

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي
عبد الرحمن سرحان

تقدَّم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجَّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي وقع مساء السبت 5 يوليو، وأسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين حتى الآن.

وأكد النائب في بيانه أن الحادث "كاشف لحجم الإهمال الجسيم" في معالجة الأخطاء المتكررة بالطريق المعروف إعلاميًّا بـ"طريق الموت"، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير، الذي راح ضحيته 19 شخصًا من قرية السنابسة نتيجة تصادم ميكروباص بتريلا، ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل تباطؤ معدلات الإنجاز بالطريق، وضعف الرقابة على أعمال الشركات المنفذة.

وطالب رمزي بضرورة تشكيل لجنة تقصِّي حقائق برلمانية للتحقيق في أسباب الحوادث المتكررة على الطريق، إلى جانب تشكيل لجنة حكومية عاجلة للتحقيق والوقوف على أوجه القصور، مؤكدًا أن استمرار السير العشوائي دون صيانة عاجلة وخطة هندسية واضحة، يُمثِّل تهديدًا لحياة المواطنين.

ودعا النائب إلى مناقشة البيان العاجل في الجلسة البرلمانية القادمة نظرًا لأهمية القضية وتداعياتها الخطيرة على سلامة الطرق وحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تحرُّك حكومي فوري لحل الأزمة، ووضع حدٍّ لنزيف الأرواح على هذا الطريق الحيوي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

كما وجَّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

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