بعد تكرار حوادث الإقليمي.. أستاذ طرق يكشف مراحل تنفيذ الطرق علميا

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، إن موضوع الطرق يعد أحد المواضيع الكبرى التي تبدأ بعملية تحديد حجم النقلات التي يتم نقلها، وبالتالي تحديد الطريق المطلوب عمله، فضلا عن تحديد المصدر والهدف، وعقب ذلك تتم الدراسات المرورية والتصميم الإنشائي كقطاع إنشائي للطريق، ويعقبها تصميم هندسي لكميات الحفر والردم.

وأضاف أستاذ الطرق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار» تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه عقب الانتهاء من تلك المراحل؛ تأتي المرحلة المهمة، وهي التشغيل، ويعقبها عمليات الصيانة.

وأشار إلى أن الطرق بها نمطين، إما أن يكون رصف مرن أو رصف صلب.

ولفت إلى أن حجم شبكة الطرق قبل عام 2014 كان 23.500 كيلومتر ولم تكن هناك بدائل للنقل سوى الطرق، موضحا أنه تم إضافة 7 آلاف كيلومتر لشبكة الطرق، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر؛ ما يعني فتح آفاق ومحاور جديدة لتخفيف العبء عن المحاور الموجودة.



تخصيص حارات للنقل

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص حارات للنقل وفصلها عن السيارات الملاكي، وعمل تلك الحارات بطريقة خرصانية؛ لتتحمل “أحمال أعلى”، وفصل الحركة؛ في حالة الحاجة إلى الدوران للخلف، من خلال كوبري أو نفق.