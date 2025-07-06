بتكليف من الرئيس السيسي.. «حياة كريمة» تدعم أسر حادث الطريق الإقليمي | شاهد

أكدت الدكتورة بثينة مصطفى، المتحدثة باسم مؤسسة "حياة كريمة"، أن متطوعي المؤسسة ، منذ اللحظة الأولى، كانوا في دعم أهالي حادث الطريق الإقليمي، بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وأوضحت مصطفى، خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي ، قدمت الكثير من أوجه الدعم، للتواجد المكثف وسط الأهالي، لافتة إلى أنه، فور وقوع الحادث، تحرك 300 متطوع من مؤسسة "حياة كريمة"، داخل قرية السنابسة، إلى جانب فرق المكتب الميداني للمؤسسة.

وأضافت المتحدثة باسم المؤسسة أن المتطوعين، اقتربوا من الأهالي، بشتى الطرق، لتخفيف آلامهم النفسية، مشيرة إلى استقبال الأهالي للمتطوعين، بترحاب كبير، مع رصد كافة احتياجات أسر الضحايا.

تنمية الريف المصري

وأشارت مصطفى، إلى أن قرية السنابسة، ستدخل في المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصري، خاصة في مشروعات البنية التحتية، والصرف الصحي.