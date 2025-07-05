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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتابعان العمل بمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

خلال زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ولا سيما المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ بني سويف، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بالمحافظة، والتي تتكون من 70 محطة مياه شرب متنوعة بطاقة فعلية 649 ألف م3/يوم، لخدمة نحو 622 ألف مشترك، من خلال شبكات مياه بطول 5890 كم، وخطوط نقل مياه ومآخذ مياه عكرة وغير ذلك من مكونات المنظومة، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تتكون من 113 محطة صرف صحي متنوعة "معالجة وروافع" بطاقة فعلية 240 ألف م3/يوم، وشبكات وخطوط انحدار بطول حوالي 1160كم، وغير ذلك.

كما تم خلال اللقاء استعراض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، لخدمة الأهالي بعدد 66 قرية بمركزي ناصر وببا، والتي تشمل 17 مشروعا يتنوع بين المد والتدعيم لشبكات صرف صحي، وتنفيذ وصلات منزلية للصرف الصحي، ومشروعات توسعة وإعادة تأهيل لمحطات مياه شرب، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد لشبكات ووصلات مياه شرب بالقرى المستهدفة، بجانب إنشاء محطة مياه شرب كفر ناصر بطاقة 34 ألف م3 يوم، وخط الطرد المحلق بها، ومحطة مياه شرب الفقاعي بطاقة 8600 م3/يوم بمركز ببا.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بدفع الأعمال للانتهاء من التنفيذ للمشروعات وإجراء دراسة وخطة تنفيذية لسد كافة احتياجات المحافظة المستقبلية من المياه، متضمنة المشروعات التي ستساعد على تلبية تلك الاحتياجات لمدة لا تقل عن 10 سنوات وخاصة بنطاق المراكز بالمحافظة، لوضع تلك المشروعات في حيز التنفيذ.

 كما وجه المهندس شريف الشربيني، بالتوسع في ورش الصيانة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، مكلفا بوضع تصور لتطوير منظومة الورش لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وموجها بدراسة التوسع في المدارس الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع دراسة إقامة فرع لتلك المدارس في مدينة بني سويف الجديدة.

ثم اطَّلع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف على مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة بني سويف خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي شملت 6 محطات مياه شرب بطاقة إجمالية 122.3 ألف م3/يوم، و4 محطات معالجة صرف صحي بطاقة 24.5 ألف م3/يوم، و 20 مشروع صرف صحى "محطات رفع وخطوط انحدار وشبكات قرى ريفية".

وتابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة لخدمة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى) ببني سويف، حيث بلغ  إجمالي المشروعات 62 مشروعاً مقسمة إلى:  53 مشروع صرف صحي قرى تشمل محطات رفع، و 8 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة 105 الف م/3يوم، ومشروع لمحطة مياه شرب بطاقة 51 ألف م2/وجري العمل على توسعات بطاقة 51 ألف م2/يوم، وجاري تجارب تشغيلها خلال يوليو الجاري لتصبح بطاقة 102 ألف م2/يوم، بمركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مرحلة ثانية لخدمة القرى المستهدفة بمراكز بني سويف والوسطى والفشن، والتي تشمل شبكات وخطوط ومحطات رفع صرف صحي ومحطة معالجة صرف صحي.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل محطتي مياه شرب بإجمالى طاقة إنتاجية (49) ألف م3/يوم، ومشروعي محطتي معالجة صرف صحي بإجمالي طاقة 38 ألف م3/يوم، بجانب 10 مشروعات صرف صحي لمناطق ريفية.

وخلال متابعته لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، وجه وزير الاسكان بالانتهاء من التسليمات الجارية للمشروعات المنتهية لإتمام أعمال الطرق المحيطة بالمشروعات، والانتهاء من تطويرها ودخول كافه المشروعات المنتهية الخدمة لخدمة أهالي القرى في بني سويف.

جاء ذلك، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة بني سويف، ونواب برلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والشركات المنفذة.
 


 

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