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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الإسكان يتفقد مشروعات حياة كريمة في بتي سويف

محافظ بني سويف يستقبل وزير الاسكان
محافظ بني سويف يستقبل وزير الاسكان
محمد عبد الحليم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،في مطلع زيارته للمحافظة،وذلك بحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومسئولي الوزارة، والمحافظة، وقيادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن المقرر أن يصطحب المحافظ الوزير،في جولة تفقدية لمتابعة وزيارة عدد من المشروعات الخدمية المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي  بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بناصر وببا ، بجانب زيارة مقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، و تفقد محاور الطريق والميادين وتفقد مشروعات الإسكان و أعمال المرافق بمناطق الامتداد العمراني بالمدينة.

بني سويف الفشن الاسكان

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