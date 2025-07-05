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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات.. والمحافظ: مشروع الابتكار الزراعي يرفع كفاءة القطاع

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

محافظ بني سويف: مشروع الابتكار الزراعي خطوة نوعية لرفع كفاءة القطاع ودعم صغار المزارعين
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن مشروع "الابتكار الزراعي" يمثل إضافة مهمة إلى جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في دعم صغار المزارعين وتبني الممارسات الزراعية الحديثة التي تعزز الإنتاجية وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، وذلك من خلال إدخال نظم الزراعة الذكية والحلول الرقمية المتطورة في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.

 وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لإنجاح المشروعات التنموية الداعمة للقطاع الزراعي، مع توجيه كافة الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتعاون البناء مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يحقق التنمية الريفية المتكاملة، ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030.

محافظ بني سويف: انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،استعداداً للمرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تنطلق غدا  السبت، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الجهود المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و435 طن قمح محلي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي، للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" إلى 281 ألفا و435 طنا، بمواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون الحكومية.

 جاء ذلك خلال مناقشته تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

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