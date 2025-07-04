محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و435 طن قمح محلي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي، للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" إلى 281 ألفا و435 طنا، بمواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة 108 آلاف و485 فدانا "أراض قديمة وجديدة" على مستوى مراكز المحافظة، فيما يتوافر 22 موقعا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، حيث يتحدد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23 درجة ، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5).