محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة وزارة الصحة نتائج حملة رقابية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف، والتي أسفرت عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والحد من تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، وبمشاركة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، وحضور الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية ببني سويف.

وأوضح التقرير أن الحملة شملت المرور على عدد من الأنشطة الغذائية المتنوعة، لمراجعة الاشتراطات الصحية، والتأكد من حمل العاملين شهادات صحية سارية المفعول، وصلاحية المواد الغذائية المعروضة. وقد أسفرت الجهود عن إعدام حوالي 15 كيلوجراماً من المواد الغذائية المختلفة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن تحرير العديد من المحاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف مثل هذه الحملات الرقابية في مختلف المدن والمراكز والقرى والعزب، وعدم قصرها على المناطق الحضرية فقط، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الطب الوقائي والعاملين في مراقبة الأغذية، ومؤكداً على ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية لتحقيق أعلى مستويات السلامة الصحية.

وشارك في تنفيذ الحملة: خالد خليفة، سعيد عبد ربه، مهدي إسماعيل، جمعة عبد المنعم، محمد علي، علي حسين، حسن محمد، رمضان رمضان، وأحمد محمد من فرق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية ببني سويف.